Auf der Angebotsseite hätten große Förderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland ihre Produktion aufgrund des starken Preisrückgangs in den vorangegangenen Monaten deutlich eingeschränkt. Obwohl sich die Lage auf dem Markt aus Sicht der Produzenten gebessert haben dürfte, würden sie bisher keine Anstalten machen, ihre Förderung wieder auszuweiten. Experten würden für die zweite Jahreshälfte mit einem unterversorgten Ölmarkt rechnen.



Aus technischer Sicht habe Brent mit der 200-Tage-Linie bei 81,76 Dollar die nächste wichtige Hürde hinter sich gelassen. Damit deute alles darauf hin, dass im Bereich der 72-Dollar-Marke zumindest ein mittelfristiger Boden eingezogen und der Abwärtstrend vorerst beendet sei. Würden es die Bullen nun schaffen, sogar das April-Hoch bei 87,45 Dollar zu überwinden, stünden die Chancen für ein neues Jahreshoch gut.



Sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht stehe die Ampel auf Grün für weiter steigende Ölpreise. Davon sollten die "Aktionär"-Empfehlungen wie etwa BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) und Repsol (ISIN ES0173516115/ WKN 876845) deutlich profitieren können.



(mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Woche leicht nachgegeben, sich aber in der Nähe ihrer jüngsten dreimonatigen Höchststände gehalten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Insgesamt würden die Verhältnisse am Markt darauf hindeuten, dass die Preise weiter steigen sollten und auch das charttechnische Bild habe sich mit dem starken Juli deutlich aufgehellt.Der Preis für ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) habe im Juli etwa 10 Dollar zugelegt. Während der Kurs für den Rohstoff lange eine negative Jahresbilanz aufgewiesen habe, notiere der Preis nun höher als noch zu Jahresbeginn. Auf der Nachfrageseite treibe die Aussicht auf ein mögliches Ende der Zinsanhebungen durch die US-Notenbank. Zudem hätten die überwiegend robusten Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft die Stimmung am Ölmarkt zusätzlich verbessert.