Am Markt seien die Preisabschläge auf die eher negative Reaktion der Börsen auf die Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die UBS zurückgeführt worden. Bereits in der vergangenen Woche hätten die Bankenturbulenzen in den USA und Europa spürbare Auswirkungen auf die Erdölpreise gehabt.



Hintergrund sei zum einen, dass Öl zu den riskanten Anlageklasse zähle und Preisbewegungen am Ölmarkt damit von der Börsenstimmung abhängen würden. Zum anderen würden konjunkturelle Auswirkungen der Turbulenzen befürchtet, die sich wiederum in einer niedrigeren Ölnachfrage bemerkbar machen könnten.



Aus technischer Sicht kratze Öl der Nordseesorte Brent bereits an der zuletzt antizipierten 70-Dollar-Marke. Der Trend zeige weiter nach unten. Die nächste signifikante Unterstützung sei das Dezember-Tief 2021 bei 65,75 Dollar.



Der Abwärtsdruck am Ölmarkt bleibe bestehen. Solange die Unsicherheiten im Bankensektor nicht beseitigt seien, sollten auch die Ölpreise weiter fallen. (20.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Montag mit deutlichen Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Das Chaos rund um die US-Banken sowie die Credit Suisse würden den Ölmarkt weiterhin belasten. Derzeit preise der Markt eine deutliche Abschwächung der Wirtschaftsleistung beziehungsweise eine mögliche Rezession in Folge der Bank-Turbulenzen ein.