Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis wird nach Prognose der Analysten der Hamburg Commercial Bank zunächst auf 100 US-Dollar/Barrel steigen und dann im Verlauf von 2023 wieder auf 90 US-Dollar fallen.Seit dem 5. Dezember seien zwei neue Sanktionsregime gegen russisches Erdöl in Kraft: Die EU habe ein Importverbot für russisches Erdöl erlassen (mit dauerhaften Ausnahmen für Ungarn, die Tschechische Republik und die Slowakei; Deutschland werde ab Ende Dezember kein Rohöl aus Russland mehr einführen). Gleichzeitig hätten die G7-Staaten eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar/Barrel für russisches Erdöl erlassen. Nur Tanker mit russischem Erdöl, die nachweislich ihr transportiertes Öl höchstens zum Preis von 60 US-Dollar/Barrel verkaufen würden, dürften laut G7- Beschluss Rohöl in Nicht-EU-Staaten transportieren. Ein Hebel zur Durchsetzung dieser Maßgabe sei das Verbot, derartige Tanker zu versichern, falls die Preisobergrenze nicht eingehalten werde (die wichtigsten hier relevanten Versicherer seien in Großbritannien und der EU tätig). Russland versuche, die Sanktionen zu umgehen, und habe laut Medienberichten zu diesem Zweck etwa 100 Tanker gekauft. Der Effekt der Sanktionen sei auf Sicht der nächsten drei bis vier Monate voraussichtlich positiv für den Ölpreis.Nach der Freigabe von 180 Mio. Barrel aus ihrer strategischen Ölreserve ab Ende März (von diesem Stichtag aus seien es 1 Mio. Barrel/Tag gewesen) habe die US-Regierung angekündigt, die Notfallreserve aufzufüllen, wenn sich der Ölpreis von WTI nachhaltig bei 70 US-Dollar befinde. Im Zuge dieses Plans habe die Biden-Regierung vor kurzem einen ergänzenden Plan beim Kongress vorgelegt, der den Stopp von weiteren Verkäufen aus der strategischen Ölreserve vorsehe. Falls dieser Plan Zuspruch finde, könnte dieses Vorhaben die Freigabe von weiteren 147 Mio. Barrel verhindern. (Ausgabe Dezember 2022) (06.12.2022/ac/a/m)