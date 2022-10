Es sei allerdings so, dass die OPEC Plus-Länder bereits in den vergangenen Monaten ihre Ölförderquoten teilweise massiv unterschritten hätten. Beispielsweise habe Russland im August 1,23 Millionen Barrel/Tag weniger produziert, als eigentlich gemäß Quote erforderlich gewesen sei. Angola und Nigeria hätten zusammen das Förderziel um eine gute Million Barrel/Tag verfehlt. Dennoch werde die nun beschlossene Quotenkürzung spürbar sein, denn jedes einzelne Land habe sich zu neuen Quoten verpflichtet: Saudi-Arabien etwa, das seine Förderquote in den vergangenen Monaten nur geringfügig unterschritten habe (August: -84.000 Barrel/Tag), werde seine Quote um 526.000 Barrel/Tag reduzieren, was am Markt zu spüren sein werde. Insgesamt dürfte die Produktion im November um insgesamt 800.000 Barrel/Tag reduziert werden.



Die USA, die derzeit 1 Million Barrel/Tag an Erdöl aus der nationalen strategischen Reserve freigeben würden, könnten diese Ende Oktober auslaufende Maßnahme in Reaktion auf die Förderkürzung der OPEC+ verlängern. Darüber hinaus werde - mal wieder - der sog. NOPEC-Gesetzentwurf aus der Schublade gezogen. Dieser Entwurf sehe vor, dass die Mitglieder des Ölkartells wegen des Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht von der US-amerikanischen Wettbewerbsbehörde angeklagt werden könnten. Bislang habe man von dieser auch geopolitisch sehr riskanten Maßnahme, die immer wieder diskutiert worden sei, abgesehen und werde diese vermutlich auch jetzt nicht ergreifen.



Es bestehe das Risiko, dass die Weltwirtschaft durch erneut steigende Energiepreise endgültig in eine Rezession gerate, was letztlich die Ölpreise fallen lassen würde, so dass die von den Förderländern erhofften Einnahmesteigerungen ausgefallen seien. Kurzfristig erwarten die Hamburg Commercial Bank jedoch, dass die Preise erneut steigen würden.







Der Ölpreis ist seit dem Hoch Anfang Juni auf einem Abwärtstrend, der vor allem durch höhere Zinsen und damit verbunden steigende Rezessionssorgen ausgelöst wurde, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.In Reaktion auf diesen Trend habe die OPEC Plus massive Förderkürzungen beschlossen.Anfang Oktober habe die OPEC Plus-Gruppe entschieden, ab November die Ölförderquoten um 2 Millionen Barrel/Tag bis Ende 2023 zu senken. Damit habe sich die OPEC Plus endgültig von der Politik der stetigen Normalisierung der Förderquoten verabschiedet. Bereits im Vorfeld dieser Entscheidung, die teilweise antizipiert worden sei, seien die Preise für Erdöl gestiegen.