Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis ist seit dem letzten OPEC-Treffen im Juni gestiegen und erreichte erstmals seit zehn Monaten die Marke von 94 US-Dollar/Barrel, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die saudisch-russische Allianz erweise sich als gewaltige Herausforderung für die Ölmärkte. Im Juli und August habe Saudi-Arabien nur etwa 9 Mio. Barrel/Tag gefördert und damit die zuvor angekündigte freiwillige Kürzung um 1 Mio. Barrel/Tag aus dem Juni umgesetzt. Russland, der größte Nicht-OPEC-Produzent, habe im Juli eine Kürzung um 500.000 Barrel/Tag zugesagt, diese habe jedoch den Export und nicht die Produktion betroffen. Seitdem habe Russland angekündigt, die Kürzung ab September auf 300.000 Barrel/Tag zu reduzieren. Saudi-Arabien und Russland hätten Anfang September angekündigt, ihre Kürzungen - von zusammen 1,3 Mio. Barrel/Tag - bis Ende 2023 zu verlängern. Es bestehe jedoch nach wie vor Unsicherheit über die Einhaltung dieser Zusagen.Die dokumentierten Produktionszahlen würden zeigen, dass die OPEC Plus etwa 4,5 Mio. Barrel/Tag hinter der eigentlich vereinbarten Fördermenge zurückbleibe. Dem gegenüber stehe eine erhöhte Nachfrage auf dem Ölmarkt, wie u.a. durch den Rückgang von Rohöllagerbeständen in den USA deutlich werde. Der Lagerabbau US-amerikanischer Ölreserven könne dazu beitragen, die Wahrnehmung eines knapperen Angebots und einer steigenden globalen Nachfrage zu verstärken, was ein weiterer Faktor der momentan steigenden Ölpreise sei. Daneben werde China, trotz seiner schwierigen wirtschaftlichen Lage, voraussichtlich 75% des Anstiegs der weltweiten Ölnachfrage in diesem Jahr auf sich vereinen. Die Zunahme der weltweiten Nachfrage werde sich voraussichtlich bis 2024 erheblich abbremsen, da die globale Wirtschaft auf eine Verlangsamung des Wachstums zusteuere und die verstärkte Nutzung von Elektrofahrzeugen sowie das vermehrte Arbeiten von zu Hause aus den Ölverbrauch weiter dämpfen würden. Daher rechne die Hamburg Commercial Bank mit fallenden Preisen im Jahr 2024. (Finanzmarkttrends September 2023) (28.09.2023/ac/a/m)