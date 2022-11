Während die Produktion der OPEC+ im Oktober insgesamt leicht gestiegen sei, hätten die OPEC-Kernländer in diesem Monat weniger Öl gefördert. Die Produktionslücke sei daher kaum kleiner geworden. Etwa 80% dieses Defizits sei auf Angola und Nigeria zurückzuführen. Diese hätten vor allem fehlende Investitionen, Öldiebstahl und Pipelinesabotage zu beklagen. Die OPEC-Partner hingegen hätten ihre Produktion ausweiten können. Insbesondere Kasachstan habe seine Produktion im Vergleich zum Vormonat ausweiten können, was durch den Abschluss von Wartungsarbeiten auf dem größten Ölfeld des Landes zustande komme.



Die OPEC habe ihre Ölnachfrageprognose für 2022 und 2023 erneut nach unten korrigiert. Die Korrektur der Prognose nach unten werde vor allem durch die Zero-Covid-Strategie in einigen Regionen Chinas sowie Rezessionserwartungen im europäischen Raum begründet.



Die OPEC+ treffe sich das nächste Mal am 4. Dezember. Einen Tag danach würden weitere Sanktionen der EU gegenüber Russland und die Preisobergrenze der G7 auf russisches Öl in Kraft treten. Des Weiteren trete das EU-weite Embargo auf russischem Rohölimporte in Kraft. Dabei hätten Ungarn, die Tschechische Republik und die Slowakei vorübergehende Ausnahmen von diesen Sanktionen verhandeln können, da diese kaum Alternativen zu russischem Öl aufweisen könnten. Deutschland warne außerdem vor lokaler Ölknappheit. Dies könnte vor allem in Ostdeutschland zu Problemen führen, da dort zwei große Raffinerien stark von russischem Öl abhängen würden. Für Rohölprodukte aus Russland sollten am 5. Februar die Sanktionen in Kraft treten. (Ausgabe vom 18.11.2022) (21.11.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In dem Monat Oktober konnte die OPEC Plus ihre Produktion leicht erhöhen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Gleichzeitig sei die Produktionslücke (Differenz zwischen tatsächlicher Produktion und Produktionsquoten) zurückgegangen, was jedoch vor allem an der Quotenkürzung um 100.000 Barrel/Tag, die vor einigen Monaten für den Oktober beschlossen worden sei, liege. Für den November dürfte aufgrund der zuletzt vereinbarten Quotenkürzung um 2 Mio. Barrel/Tag ein weitaus geringeres Produktionsdefizit erwartet werden. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die OPEC+ ihre Produktion im November nicht um die 2 Mio. Barrel/Tag verringern dürfte, da viele Länder (z.B. Russland, Angola, Nigeria, Kasachstan) bereits ein großes Defizit aufweisen würden.