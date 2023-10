Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis hat im Laufe der vorigen Woche das erwartete Kursziel fast punktgenau erreicht, daher konnte man annehmen, dass ab diesem Zeitpunkt vor allem Ölaktien etwas vorsichtiger zu betrachten wären, denn eine Korrektur des schwarzen Goldes führt meist zu Gewinnmitnahmen bei Ölaktien, so Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.



Und so sei es auch gekommen. Mittlerweile seien führende Ölwerte wie Shell (ISIN GB00BP6MXD84/ WKN A3C99G), Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) oder auch Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) gehörig unter Druck geraten. Der Aufwärtstrend sei mit dem Bruch des Zwischentiefs bei 114.60 USD mittlerweile vorüber und der Abverkauf befinde sich auf Hochtouren. Gerade bei Rohstoffaktien sei immer wieder auf den Grundrohstoff selbst zu achten.



Während bei Goldaktien der Großteil des Verlaufes vom Goldpreis diktiert werde, sei es eben bei Ölaktien der Ölpreis. Solange sich dieser derart scharf nach Süden bewege, sei in dem Sektor höchste Vorsicht geboten. Bei Exxon sei das Verkaufssignal schnell erkennbar gewesen. Nach dem Ausbruchsversuch über die Marke von 120 USD sei die Breakout-Kerze nur wenige Tage später wieder vollkommen negiert worden. Dies habe darauf hingedeutet, dass der Verkaufsdruck höher gewesen sei als die Nachfrage. Seither gehe es hier steil nach unten. (06.10.2023/ac/a/m)



