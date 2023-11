Bonn (www.aktiencheck.de) - Die OPEC-Sitzung am Sonntag könnte für Bewegung auf dem Ölmarkt sorgen, da das Kartell über die Fördermenge für das erste Halbjahr 2024 entscheidet, so die Analysten von Postbank Research.



Der Ölpreis (Brent Rohöl) stehe seit Ende September unter Druck. Während er Ende September noch bei rund 95 USD/Fass gelegen habe, was zum Teil auf die verlängerten Produktionskürzungen der OPEC zurückzuführen gewesen sei, sei er seitdem kontinuierlich auf rund 80 USD/Fass gefallen. Die Entscheidung über die OPEC-Fördermengen und die damit verbundenen Erwartungen an die künftige Nachfrage würden für die weitere Entwicklung des Ölpreises maßgeblich sein. Während die OPEC bisher von einem starken Anstieg der Nachfrage im letzten Quartal 2023 und 2024 ausgegangen sei, erwarte die IEA ein deutlich schwächeres Nachfragewachstum.



Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass die derzeitigen Produktionskürzungen der OPEC bis ins nächste Jahr hinein andauern würden, da das Kartell nur eine geringe Toleranz gegenüber einem weiteren Rückgang der Ölpreise habe. (20.11.2023/ac/a/m)





