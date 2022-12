Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vorhin erholte sich der Ölmarkt aufgrund des Lecks in der Keystone-Pipeline, zu dem bereits eine bundesweite Untersuchung eingeleitet wurde, so die Experten von XTB.



Der Ölpreis habe jedoch zu fallen begonnen, nachdem an den Märkten Berichte kursiert seien, wonach einige Senatoren im Kongress eine neue Initiative zur Erhöhung der Besteuerung von "Big Oil"-Unternehmen ergriffen hätten, um die Haushaltseinnahmen zu steigern. Neben einer höheren Besteuerung würden die Senatoren die Ölgesellschaften auch zu einer drastischen Steigerung der Produktion zwingen wollen. Die Politiker seien eindeutig besorgt über den inflationsfördernden Anstieg der US-Ölpreise. Infolgedessen sei das "schwarze Gold" erneut unter Druck geraten und gebe einen Großteil seiner früheren Gewinne wieder ab.



Gleichzeitig würden die Aktien der Ölgesellschaften weiter steigen, ohne dass die Initiative der Politiker beachtet werde. Die Aktien von Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552), Occidental Petroleum (ISIN US6745991058/ WKN 851921) und Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) hätten heute mit einem Aufwärtsgap eröffnet, wobei die Titel ihr Aufwärtsmomentum beibehalten hätten. (08.12.2022/ac/a/m)

