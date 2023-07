Das vierteljährliche Wachstum habe 0,8% gegenüber dem Vorquartal betragen und damit den Markterwartungen entsprochen, während das Wachstum im vorherigen Quartal 2,2% gegenüber dem Vorquartal betragen habe. Die Industrieproduktion sei im Juni mit 4,4% im Jahresvergleich stärker als erwartet gewachsen, und die Einzelhandelsumsätze hätten mit 3,1% im Jahresvergleich leicht unter den Erwartungen gelegen. Wo liege also das Problem der chinesischen Wirtschaft? Auf dem Immobilienmarkt und im "starken" Yuan. Der Yuan sei nicht schwach genug, um die gedämpften Exporte anzukurbeln. Darüber hinaus sei die Stimmung auf dem Immobilienmarkt nach wie vor sehr schwach. Gleichzeitig scheinen die BIP-Daten nicht schwach genug zu sein, um eine weitere Senkung der Zinssätze zu bewirken, so die Experten von XTB. Die PBOC werde am 20. Juli über die Zinssätze entscheiden, und trotz der schwachen Daten sei nicht zu erwarten, dass die Bank die Zinssätze noch einmal senken werde. Vor kurzem habe die PBOC negativ überrascht, indem sie die Zinsen weniger stark als erwartet gesenkt habe.



Der Ölpreis verliere heute fast 1,5%, was vor allem auf die Daten aus China zurückzuführen sei, da das Land für einen sehr großen Teil des erwarteten Nachfragewachstums in diesem Jahr verantwortlich sei. Zu Beginn des Jahres seien die Einfuhren aufgrund hoher Lagerbestände enttäuschend gewesen. Jetzt würden die Vorräte zur Neige gehen und China dürfte mehr Öl importieren. Ohne eine stärkere Belebung der Wirtschaft könnte das Nachfragewachstum in China jedoch hinter den Erwartungen zurückbleiben. Gleichzeitig könnte ein sehr billiger Dollar die Fortsetzung des Aufschwungs unterstützen, wenngleich eine "taktische Korrektur" nicht ausgeschlossen werden könne.



Brent-Öl teste den Bereich von 78,5 USD pro Barrel. Sollte diese Marke durchbrochen werden, sei ein Test des Bereichs um 77 USD/Barrel nicht auszuschließen. Der Umfang der Spanne der vorherigen Abwärtswelle sinke ebenfalls leicht ab. Die Saisonalität deute darauf hin, dass bis Ende Juli mit einem weiteren Rückgang zu rechnen sei. Dennoch bleibe der Aufwärtstrend vorerst ungebrochen. (Quelle: xStation5 von XTB) (17.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das chinesische BIP-Wachstum blieb hinter den Markterwartungen zurück, so die Experten von XTB.Nach den Erwartungen der Bloomberg-Umfrage habe nur ein einziger Wirtschaftsexperte damit gerechnet, dass das Wachstum des Landes auf einem so "niedrigen Niveau" liegen könnte. Betrachte man jedoch die Dynamik, so erscheine ein Wachstum von 6,3% im Jahresvergleich nicht schwach, obwohl mehr erwartet worden sei (7,1% im Jahresvergleich). Im ersten Quartal habe das Wachstum bei 4,5% im Jahresvergleich gelegen. Es sei daran erinnert, dass China im zweiten Quartal des vergangenen Jahres sehr restriktive Maßnahmen, auch in der Region Shanghai, eingeführt habe, die das Wirtschaftswachstum stark eingeschränkt hätten. Deshalb habe der Markt erwartet, dass die Wirtschaft viel stärker wachsen würde.