Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Als Reaktion auf den überraschenden Hamas-Angriff auf Israel am Wochenende begannen die Ölpreise die Handelswoche mit einer großen Kurslücke nach oben, so die Experten von XTB.Israel habe jedoch die Zivilbevölkerung im nördlichen Teil des Gazastreifens angewiesen, in die südlichen Teile der Enklave zu evakuieren, was die Befürchtung habe aufkommen lassen, dass die israelische Bodeninvasion bald beginnen könnte. Dies sei von den Führern der arabischen Länder verurteilt worden und habe Befürchtungen ausgelöst, dass sich der Konflikt schließlich auf die gesamte Region ausweiten könnte. Diese Befürchtungen scheinen beim heutigen Anstieg des Rohölpreises eine wichtige Rolle zu spielen, da die Anleger in Erwartung einer Eskalation der Feindseligkeiten am Wochenende Long-Positionen in Öl eingegangen sind, so die Experten von XTB.Ein Blick auf das Brent (OIL)-Chart im H1-Intervall zeige, dass es den Verkäufern gestern gelungen sei, die Lücke vom Montag fast vollständig zu schließen, bevor die Preise begonnen hätten, sich von der 85,50 USD/Barrel-Marke zu erholen. Die starke Aufwärtsbewegung, die heute zu beobachten sei, habe OIL über die Widerstandszone, die mit dem 38,2%-Retracement des jüngsten Abwärtsimpulses markiert sei, sowie über die Höchststände vom Montag gedrückt. Der nächste zu beachtende Widerstandswert liege beim 50%-Retracement im Bereich von 89,50 USD. (13.10.2023/ac/a/m)