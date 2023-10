Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Spannungen im Nahen Osten sind an diesem Wochenende erheblich eskaliert, nachdem die palästinensische Fundamentalistenorganisation Hamas am Samstag einen massiven Überraschungsangriff mit Raketen auf Israel gestartet hat, der von Bodenangriffen auf Siedlungen nahe der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen begleitet wurde, so die Experten von XTB.



Die israelischen Verteidigungskräfte hätten darauf mit aktiven Gefechten mit den Angreifern sowie mit Luftangriffen auf Ziele im gesamten Gazastreifen reagiert. Dies sei eine viel ernstere Eskalation zwischen Israelis und Palästinensern als in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten. Die Feindseligkeiten würden weitergehen, die israelischen Behörden hätten erklärt, ihr Land befinde sich im Kriegszustand, und der Konflikt werde nicht von kurzer Dauer sein. Westliche Länder hätten den Hamas-Angriff verurteilt und ihre Unterstützung für das Recht Israels auf Selbstverteidigung zum Ausdruck gebracht, während arabische Länder die Gewalt verurteilt und ihre Unterstützung bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung angeboten hätten.



Nach dem Wochenende sei an den Märkten eine Risk-Off-Stimmung zu beobachten: Die amerikanischen und europäischen Index-Futures würden um 0,6-0,7% niedriger eröffnen. Auch die Indizes aus China und Indien würden nachgeben. Edelmetalle würden über 1% höher handeln. Die größten Bewegungen seien auf dem Ölmarkt zu beobachten, wo Brent und WTI bei Redaktionsschluss rund 3,5% höher gehandelt würden. (09.10.2023/ac/a/m)



