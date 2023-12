Es sei zu bedenken, dass es sich hierbei wahrscheinlich um einmalige Faktoren handele, obwohl natürlich Indikatoren wie die Saisonalität und die Positionierung spekulativer Anleger auf eine kurzfristige Talsohle am Ölmarkt hindeuten würden.



Rohöl der Sorte Brent habe sich von seinem lokalen Tiefstand bei 72 USD pro Barrel bereits um fast 10% erholt. Der nächste wichtige Widerstand liege bei 80,30 USD/Barrel, gefolgt vom Bereich um den 200-Sitzungsdurchschnitt bei 82 USD/Barrel. Sollte jedoch der Druck durch die Exportbeschränkungen nachlassen, sei eine Korrektur aus der Nähe von 80-81 USD pro Barrel nicht ausgeschlossen. (18.12.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt ist wieder in aller Munde, so die Experten von XTB.Die weltweit größten Reedereien wie Maersk Tankers, Moller-Maersk, Hapag Lloyd, MSC und CMA CGM würden angeben, dass ihre Schiffe den Kanal aufgrund der jüngsten vermehrten Angriffe von Piraten und der zunehmenden Angriffe im Jemen meiden würden. Auch BP oder Equinor hätten von Veränderungen in der Schifffahrt gesprochen. Darüber hinaus hätten die jüngsten Stürme zu einer Verringerung der Zahl der Schiffe geführt, die russisches Ural-Öl transportieren würden.