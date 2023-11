Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das OPEC+-Treffen soll am Donnerstag um 13 Uhr deutscher Zeit beginnen, und viele Personen mit Verbindungen zum Kartell deuten darauf hin, dass Saudi-Arabien einen Konsens anstrebt, der zu einem weiteren Produktionsabbau neigt, so die Experten von XTB.



Andererseits sollte das Treffen selbst aufgrund der Tatsache verschoben werden, dass viele Länder keinen weiteren Produktionsabbau möchten. Der entscheidende Punkt sei, dass Saudi-Arabien in dem neuen Abkommen die Produktion nicht erneut reduzieren möchte, sondern den aktuellen freiwilligen Abbau von 1 Million Barrel pro Tag beibehalten wolle. Dies würde bedeuten, dass andere Länder den Großteil des Produktionsrückgangs tragen müssten. Sicherlich sei ein solches Land Russland, das voraussichtlich bis zu 700.000 Barrel pro Tag mehr Öl exportieren werde, als es die Vereinbarungen vorschlagen würden.



Derzeit steige der WTI sogar leicht über 75 US-Dollar pro Barrel. Eine Rückkehr über 75 US-Dollar pro Barrel sei aus technischer Sicht entscheidend. (Ausgabe vom 27.11.2023) (28.11.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.