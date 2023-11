Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickMit dem Rücklauf auf ein neues Tief sei die Möglichkeit gegeben, die Korrektur weiter auszudehnen. Abgaben bis in den Bereich der 82,98 USD seien drin. Zunächst könnte jedoch ein Pullback bis 85,80 USD starten. Um das Chartbild aufzuhellen und eine größere Erholung zu ermöglichen, müsste Brent allerdings zunächst über den bei 87,30 USD liegenden Abwärtstrend ausbrechen. Kursgewinne bis 89,33 USD könnten in diesem Fall anstehen. (01.11.2023/ac/a/m)