In diesem solcherart zwiegespaltenen Umfeld hätten sich die europäischen Indices verhältnismäßig gut gehalten und seien nach der starken Vorwoche nur leicht ausgebremst worden. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem kleinen Minus von 0,31% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem marginalen Kursrückgang in Höhe von 0,09% klar besser ergangen sei. Relativ unbeeindruckt habe sich der heimische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) präsentiert, der die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem Kursplus in Höhe von 0,81 % überquert habe. Bei den US-Aktienindices habe sich ein uneinheitliches Bild ergeben: Die durch den Ölpreisschub wieder angefachte Zinsangst habe vorwiegend die sensitiven Tech-Titel belastet. So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss ein sattes Kursplus von 0,98% ausgewiesen, während sich der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) aufgrund des höheren Tech-Anteils beider Indexzusammensetzung mit einem Kurszuwachs von 0,37% habe begnügen müssen. Deutlich Federn lassen müssen habe hingegen der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) , der vor allem im Handelsverlauf sukzessive in tiefere Regionen abgerutscht sei, ehe gegen Handelsende eine überraschend einsetzenden Aufholjagd die Verluste auf überschaubare -0,25% deutlich habe eingrenzen können.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise von der angekündigten Produktionskürzung durch das Ölkartell OPEC+ deutlich profitieren können und entsprechend in der gestrigen Tagesbewegung um mehr als 6% angezogen. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs erneut leicht höher, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent über der Marke von USD 85 je Fass angesiedelt sei. Gold sei im gestrigen Umfeld nur wenig gefragt und notiert aktuell bei rund USD 1.980 je Feinunze gewesen. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe seine Aufwärtsbewegung auch nicht weiter fortsetzen können und notiere heute Morgen bei rund USD 27.900.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren, wobei vor allem die chinesischen Aktien in Hongkong mehrheitlich schwächer tendieren würden. Für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen leicht positiven Handelsauftakt signalisieren.



Was den heutigen Datenkalender betreffe, so stünden vor allem die Auftragseingänge der US-Industrie für Februar am Programm. Erwartet werde, dass sich negative Dynamik von -1,6 % im Vormonat auf -0,5 % abschwächen werde. (04.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Abgesehen von den positiven statistischen Saisonalitätseffekten des Monats April, lastete am gestrigen Monatsauftakt vor allem die über das Wochenende überraschend angekündigte Öl-Produktionskürzung auf den internationalen Aktienmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Oder besser gesagt - hätte auf den Märkten lasten sollen - denn, obwohl die OPEC eine Förderkürzung von rund einer Million Fass ab Mai angekündigt habe und die Ölpreise dadurch auch deutlich nach oben geschossen seien, hätten die Aktienmärkte relativ gelassen reagiert. Dies sei insofern überraschend, als die signifikant angestiegenen Ölpreise die Sorge vor einer nachhaltig höheren Inflation erneut anheizen könnten. Schließlich seien es vor allem die fallenden Energiepreise gewesen, die den Abwärtstrend in den Inflationsraten eingeläutet hätten. Damit könnte das seit den Turbulenzen im Bankenbereich in den Hintergrund verdrängte Zinsgespenst wieder auf das Börsenparkett zurückkehren. Zumindest ein wenig Unterstützung sei auch von den gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerumfragen für das verarbeitende Gewerbe in Europa gekommen: So hätten die März-Daten in Spanien (51,3) nicht nur im Vergleich zum Vormonat (50,7) zuzulegen vermocht, sondern auch die durchschnittlichen Erwartungen (50,1) klar zu übertreffen. Im Falle von Italien (51,1) habe der Wert auch marginal über den Erwartungen (51,0) gelegen, sei aber im Vergleich zum Vormonat (52,0) schwächer ausgefallen. In den USA hingegen hätten die März-Zahlen des ISM für das verarbeitende Gewerbe auf ganzer Linie enttäuscht. Die Daten (46,3) hätten eine weitere Abschwächung im Vergleich zum Vormonat Februar (47,7) gezeigt und zudem auch noch unter den Erwartungen (47,5) gelegen. Positiv sei hingegen die Preiskomponente ausgefallen, die sich stärker als erwartet abgeschwächt und somit einen inflationsdämpfenden Effekt aufgewiesen habe.