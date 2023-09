Wien (www.aktiencheck.de) - Der Preis für die Sorte Brent ist seit Ende Juni um 20% gestiegen und hat letzte Woche die Marke von 90 USD/Fass überschritten, nachdem Saudi-Arabien und Russland eine Verlängerung ihrer Produktionskürzung um 1,3 Mio. Fass/Tag bis zum Jahresende angekündigt haben, so Oleg Galbur von der Raiffeisen Bank International AG.



Da die weltweite Ölnachfrage neue Rekorde erreiche (103 Mio. Fass/Tag im Juni und August), was auf den saisonal bedingt höheren Verbrauch von Benzin und Flugzeugtreibstoff zurückzuführen sei, sei der Ölmarkt angespannter, was die Ölpreise in die Höhe treibe. Der mutige Schritt der OPEC+, ihre Produktionskürzungen von 2,5 Mio. Fass/Tag bis zum Jahresende zu verlängern, in Verbindung mit einer gesunden globalen Ölnachfrage die durch eine unerwartet starke chinesische Nachfrage angetrieben werde, habe die Analysten dazu veranlasst, ihre über dem Konsens liegende Prognose für Brent von 90 USD/Fass im vierten Quartal 2023 beizubehalten. Sie würden auch an ihrer mittelfristigen Prognose für Brent von USD 85/Fass im Jahr 2024 und USD 75/Fass im Jahr 2025 festhalten. (Ausgabe vom 11.09.2023) (12.09.2023/ac/a/m)





