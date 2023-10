Dieser Rückgang sei auf eine Phase steigender Ölpreise gefolgt, die vor allem auf das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland zurückzuführen gewesen seien. Auch die geringen Rohölvorräte, insbesondere in den USA, hätten zu dieser Entwicklung beigetragen. Die robuste Nachfrage sei durch die anhaltende wirtschaftliche Stabilität der Vereinigten Staaten und eine gewisse Erholung der angeschlagenen chinesischen Wirtschaft aufrechterhalten worden.



Am Montag habe es jedoch einen Hoffnungsschimmer gegeben, als Nachrichten über einen bevorstehenden Wiederanlauf einer Ölpipeline zwischen dem Irak und der Türkei die Runde gemacht hätten. Allerdings sei unklar geblieben, wann genau der Betrieb wieder aufgenommen werden solle, da noch einige Angelegenheiten zwischen den beiden Ländern geklärt werden müssten.



Diese Pipeline habe die Kapazität, täglich etwa eine halbe Million Barrel Erdöl zu transportieren. Finanzielle Streitigkeiten hätten den Betrieb seit etwa einem halben Jahr eingestellt. Ein möglicher Neustart könnte dazu beitragen, den angespannten Markt zu entlasten.



Der Öl-Markt komme nicht zur Ruhe und die Gewinnmitnahmen würden sich ausweiten. Zuletzt habe der Support bei der 88-Dollar-Marke gehalten. Ob die Bullen hier auch wieder das Ruder rumreißen könnten, bleibe abzuwarten. Auch eine größere Korrektur sei nach dem starken Anstieg zuvor möglich. (Ausgabe vom 02.10.2023)



Mit Material von dpa-AFX (03.10.2023)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise haben am Montag nachgegeben, so Tim Temp von "Der Aktionär".Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 90,94 US-Dollar gekostet. Das seien 1,22 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Zeitweise habe der Brent-Preis bis zu 1,9 Prozent tiefer notiert. Bei der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) Sorte sei der Ausschlag noch größer gewesen.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung sei um 1,68 Dollar auf 89,08 Dollar gefallen.