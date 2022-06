Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Donnerstag nach dem Rückfall der Vortage zunächst fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie Konsolidierung könne bisher nicht bullisch bewertet werden. Nach dem moderaten Bruch des steileren Abwärtstrends sei zwar eine weitere Gegenbewegung in Richtung der 114,70 USD möglich, ausgehend vom dort liegenden Abwärtstrend sollten sich die Notierungen aber wieder abwärts bewegen. Bei einem Bruch der 109,50 USD drohe ein direkter Rücklauf in Richtung der 105,80 USD. (24.06.2022/ac/a/m)