Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Donnerstag direkt wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe der Aufwärtstrend der Vorwochen zurückerobert werden können.



Es deute sich zunächst eine bullische Bestätigung des Bruchs des mittelfristigen Abwärtstrends an, sodass wieder Kursgewinne bis in den Bereich der 99,19 USD möglich würden. Schaffe es Brent auch über diese Hürde, öffne sich der Weg in Richtung der 104,49 USD. Abgaben unter 91,52 USD sollten aus aktueller Sicht vermieden werden, da dann eine vollständige Wiederaufnahme der Korrektur der Vormonate drohe. (14.10.2022/ac/a/m)



