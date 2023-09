Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Donnerstag noch einmal stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Rally habe oberhalb der 92,25 USD weiter beschleunigt werden können und habe die Notierungen klar auf neue mittelfristige Hochs geführt.



Auf der Oberseite bleibe der Weg zunächst relativ frei, sodass weitere Kursgewinne in Richtung der 98,00-100,00 USD möglich würden. Ein Rücksetzer bis in den Bereich der 92,25 USD könne jederzeit anstehen, um den steilen Anstieg der Vortage zu konsolidieren. Auch ein vollständiger Pullback auf die alte durchbrochene Widerstandsmarke bei 89,03 USD müsse aber noch mit einkalkuliert werden. (15.09.2023/ac/a/m)



