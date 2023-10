Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte zum Wochenstart verstärkt zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zuletzt zu einem Test der bei 89,03 USD liegenden Unterstützungszone gekommen, zusammen mit dem dort laufenden mittelfristigen Aufwärtstrend.



Ausgehend vom Aufwärtstrend sei eine Wiederaufnahme der Rally kurzfristig möglich. Spielraum biete sich dabei in Richtung der 92,00 USD. Sollte ein Ausbruch aus dem mehrtägigen Abwärtstrend gelingen, über 92,25 USD, öffne sich der Weg in Richtung der 95,11 USD. Abgaben unter 88,93 USD gelte es alternativ zu vermeiden, da dann eine größere Korrektur in Richtung 85,46 USD anstehen könne. (03.10.2023/ac/a/m)





