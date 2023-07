Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag im Handelsverlauf zunächst wieder zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch nachdem der Aufwärtstrend der Vortage durchbrochen worden sei, sei auf der Unterstützung bei 75,05 USD eine direkte Erholung gelungen.



Nach dem erfolgten Pullback dürfte ein weiterer Angriff auf die Hürde bei 77,22 USD anstehen. Gehe es über dieses Niveau hinaus, könnten auch Kursgewinne bis 78,65 USD und später 80,50 USD folgen. Ein erneuter Rückfall unter 75,00 USD würde hingegen für eine kleine Top-Bildung sprechen, was eine Korrektur bis in den Bereich der wichtigen Unterstützungszone bei 71,62 USD nach sich ziehen könnte. (07.07.2023/ac/a/m)



