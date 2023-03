Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag wieder klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen der Hürde bei 84,12 USD nähern können.



Die Notierungen würden weiterhin innerhalb des symmetrischen Dreiecks bleiben, sodass nach wie vor keine klare Richtungsentscheidung gegeben sei. Auch ein direkter Rücklauf in Richtung 82,00 USD, darunter bis 80,50 USD, wäre möglich. Bärisch werde es vor allem unterhalb der 80,50 USD. Ein Ausbruch über die 85,50 USD dürfte alternativ ein erstes Kaufsignal in Richtung 86,74 USD auslösen. (01.03.2023/ac/a/m)



