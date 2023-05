Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent hat es am Mittwoch geschafft, sich deutlicher über die 77,53 USD nach oben abzusetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



In einem ersten Aufwärtsimpuls habe jedoch der EMA 50 auf Tagesbasis aufgehalten.



Es biete sich die Chance, die Rally in Richtung der 80,50 USD auszudehnen. Auch intraday sei innerhalb des engen Trendkanals weiterer Platz vorhanden. Ein Rücklauf bis in den Bereich 77,44 USD sei zunächst noch möglich. Abgaben unter 77,00 USD sollten jedoch vermieden werden, da das Kaufsignal in diesem Fall gefährdet werde. (25.05.2023/ac/a/m)



