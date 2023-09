Paris (www.aktiencheck.de) - Der Kaufdruck ließ bei Brent am Mittwoch deutlich nach, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten das erhöhte Niveau allerdings behaupten und die Gewinne zwischenzeitlich ausbauen können.



Auf der Oberseite sei der Weg zunächst relativ frei, sodass weitere Kursgewinne in Richtung der 98,00-100,00 USD möglich würden. Ein Rücklauf bis 90,84 USD, aber auch bis zur alten Ausbruchsmarke bei 89,03 USD, sei jederzeit möglich. Sollte Brent unter dieses Niveau rutschen, drohe ein größerer Rückfall bis zum Aufwärtstrend bei derzeit 85,50 USD. Dies deute sich derzeit aber noch nicht an. (14.09.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.