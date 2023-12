Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag nur leicht stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Tendenz seien die Notierungen weiter abgerutscht, der Verkaufsdruck habe oberhalb der Unterstützung bei 76,65 USD aber zeitweise nachgelassen.



Ausgehend von 76,65 USD sei eine Gegenbewegung bei Brent möglich. Spielraum biete sich dabei in Richtung der 78,50 USD. Wenn es gelinge, den dort liegenden flachen Abwärtstrend zu überwinden, wäre ein Anstieg in Richtung der 79,97 USD schnell möglich. Ein Rutsch unter 76,65 USD könnte alternativ den Weg in Richtung der 71,62 USD öffnen. (06.12.2023/ac/a/m)





