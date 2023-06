Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag weiter nach oben, scheiterte im Handelsverlauf aber erneut an der Hürde in Form des EMA 50 auf Tagesbasis, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Aufwärtstrend der Vortage sei weiter intakt, sodass sich darüber die Chance biete, die Rally nochmals auszudehnen. Kursgewinne in Richtung der 76,58 USD seien jederzeit möglich. Darüber bilde der Abwärtstrend der Vorwochen im Bereich 77,53 USD eine wichtige Hürde. Abgaben unter 74,00 USD wären alternativ bereits wieder bärischer zu werten. (19.06.2023/ac/a/m)





