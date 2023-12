Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen weiter erholen und den mittelfristigen Abwärtstrend erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser werde aktuell klar nach oben durchbrochen.



Mit dem gegebenen Trendbruch biete sich die Chance, die Erholung weiter auszudehnen. Spielraum sei dabei bis in den Bereich der wichtigen Widerstandszone bei 84,54-83,51 USD gegeben. Ausgehend von dieser Hürde werde ein weiterer Rücklauf möglich. Sollte Brent kurzfristig aber nochmals unter 78,00 USD fallen, drohe eine Bullenfalle, sowie die Wideraufnahme der Abwärtsbewegung in Richtung 72,34 USD. (27.12.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.