Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch weiter zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zu einem Rutsch unter die 82,71 USD gekommen, was einen direkten Rücklauf zur Unterstützungszone um 81,50 USD nach sich gezogen habe.



Die 81,50 USD könnten nochmals getestet werden, was abzuwarten bleibe. Darüber biete sich die Chance, die Rally wieder aufzunehmen. Entsprechend wären oberhalb der 84,35 USD, vor allem aber über 85,46 USD neue Kaufsignale möglich. Unterhalb der 81,50 USD drohe ein Rücklauf in Richtung 78,65 USD. (24.08.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.