Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Hürde bei 89,03 USD sei zum Wochenstart erreicht worden, was eine moderate Konsolidierung nach sich gezogen habe.



Ein Rücksetzer in Richtung der 87,65 USD sei möglich, der steilere Aufwärtstrend der Vortage könnte die Notierungen aber auch vorzeitig weiter nach oben schieben. Würden dann auch 89,47 USD durchbrochen, öffne sich der Weg nach oben weiter. Abgaben unter 87,65 USD könnten alternativ einen größeren Rücklauf in Richtung 86,00 USD einleiten. (05.09.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.