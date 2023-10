Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch unter die 89,03 USD zurück, was gleichzeitig aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies habe einen steilen Kursrückgang ausgelöst.



Nach dem dynamischen Bruch des Aufwärtstrends seien bei Brent weitere Abgaben möglich. Spielraum biete sich dabei in den Bereich der 81,50 USD. Zunächst eröffne sich die Chance, ausgehend von der bei 85,46 USD liegenden Unterstützung eine erste Gegenreaktion zu starten. Bereits der Bereich 87,71 stelle jedoch wieder eine relevante Hürde dar. (05.10.2023/ac/a/m)



