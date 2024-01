Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Montag schnell stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien bis zur alten Unterstützung bei 76,65 USD zurückgerutscht, um sich darüber wieder nach oben abzusetzen und ein bullisches Reversal auszubilden.



Es biete sich die Chance, ausgehend vom Aufwärtstrend der Vorwochen erneut klar nach oben zu drehen und die Rally wieder aufzunehmen. Spielraum sei bis in den Bereich der 80,93 USD gegeben. Schaffe es Brent über diese Hürde hinaus, könnten Kursgewinne in Richtung der 84,51 USD anstehen. Abgaben unter 76,20 USD dürften alternativ die Abwärtsbewegung reaktivieren. (16.01.2024/ac/a/m)



