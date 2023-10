Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Rally sei bis an den gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend ausgedehnt worden, bevor im weiteren Verlauf ein Pullback eingesetzt habe.



Weitere Kursgewinne seien nach dem Überwinden der 90,36 USD auf Sicht der kommenden Handelstage möglich. Auf Sicht einiger Handelstage sei Spielraum bis in den Bereich 95,11 USD, sowie zum dorthin steigenden gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend, vorhanden. Bereits Abgaben unter 89,00 USD sollten jedoch möglichst vermieden werden, während es nach dem erfolgten Pullback unterhalb der 87,00 USD bärischer werde. (19.10.2023/ac/a/m)



