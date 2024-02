Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag direkt wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten ausgehend von der Unterstützung bei 80,32 USD klar nach oben abprallen und innerhalb der Handelsspanne der Vortage ansteigen können.



Ausgehend von den 80,32 USD biete sich bei Brent die Chance, die Handelsspanne der Vortage wieder nach oben zu durchlaufen. Spielraum sei bis in den Bereich 83,16 USD gegeben. Würden es die Notierungen auch über diese Hürde hinausschaffen, eröffne sich weiteres Potenzial bis in den Bereich 84,51 USD, sowie später bis zur oberen Trendbegrenzung bei 86,30 USD. (27.02.2024/ac/a/m)



