Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Dienstag schnell wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Das bärische Reversal des Vortages habe sich somit zunächst nicht bestätigt.



Nach dem Scheitern am Abwärtstrend der Vorwochen sei bei Brent ein weiterer Rücklauf jederzeit möglich. Spielraum biete sich zunächst bis in den Bereich 73,58 USD. Werde dieses Niveau unterschritten, könne auch das Tief im Bereich der 71,62 USD wieder erreichbar werden. Erst der Ausbruch über den bei 76,58 USD derzeit ebenfalls verlaufenden Abwärtstrend öffne das Chartbild nachhaltig zur Oberseite, sodass auch 80,50 USD erreichbar werden könnten. (05.07.2023/ac/a/m)



