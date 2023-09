Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte die Rally am Freitag stark fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei ein klarer Ausbruch über die Hürde bei 87,65 USD auf ein neues mittelfristiges Hoch gelungen.



Weitere Kursgewinne seien bei Brent noch in Richtung der 89,03-89,47 USD möglich. Ausgehend von dieser Hürde müsse kurzfristig aber ein Rücksetzer einkalkuliert werden. Spielraum sei dabei zunächst bis in den Bereich 87,65 USD bzw. bis zum Aufwärtstrend der Vortage bei derzeit noch 87,00 USD gegeben. Übergeordnet eröffne sich oberhalb der 89,47 USD weiteres deutliches Potenzial. (04.09.2023/ac/a/m)



