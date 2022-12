Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag zunächst noch weiter aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Test des mehrtägigen Abwärtstrends sowie der Widerstandszone um 90,17 USD gekommen.



Weitere Abgaben seien nach dem Rücklauf an diese Widerstandszone jederzeit wieder möglich. Auf der Unterseite sei Platz bis in den Bereich der 83,42 USD und darunter bis 80,95 USD gegeben. Schaffe es Brent jedoch durch die bei 90,17 USD reichende Widerstandszone, könnte die Erholung schnell bis 92,25-92,71 USD laufen. (02.12.2022/ac/a/m)



