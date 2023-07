Paris (www.aktiencheck.de) - Beim Ölpreis Brent setzte sich die Rally am Donnerstag direkt fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe sich klar über die Hürde bei 80,50 USD absetzen und dieses Niveau auch im weiteren Handelsverlauf halten können.



Weitere Kursgewinne in Richtung der 83,03 USD seien auf Sicht der kommenden Handelstage möglich. Werde diese Hürde erreicht, könnte ein Rücklauf anstehen. Oberhalb des steilen Intraday-Aufwärtstrends bei derzeit 80,20 USD bleibe die Rally aber intakt. Erst ein Bruch dieser Unterstützung würde einen stärkeren Pullback in Richtung 78,65 USD erwarten lassen. (14.07.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.