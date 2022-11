Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag setzte sich der Pullback bei Brent fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



In einem dynamischen Rutsch seien die Notierungen durch den steileren Aufwärtstrend der Vortage gefallen und hätten sich zuletzt der bei 95,57 USD liegenden Unterstützung genähert.



Ausgehend von 95,57 USD könnte der Pullback bald beendet werden. Der sich nähernde Aufwärtstrend der Vorwochen biete die Chance, darüber nach oben abzuprallen und wieder 99,19 USD zu erreichen. Darüber dürfte sich der Weg bis 104,49 USD öffnen. Rutsche Brent hingegen unter 95,57 USD, drohe ein Rutsch bis in den Bereich 93,00 USD. (09.11.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.