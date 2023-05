Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent scheiterte auch am Donnerstag an der Hürde bei 77,53 USD, , wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien daraufhin deutlicher zurückgefallen und hätten die Unterstützung bei 75,17 USD nicht halten können.



Der Pullback zur Oberseite scheine mit dem mehrfachen Scheitern an der Hürde bei 75,53 USD beendet worden zu sein. Nach einem Rückfall in den Abwärtstrend seien Abgaben bis in den Bereich der 73,83 USD schnell möglich. Darunter würde sich der Weg auch bis 71,62 USD öffnen. Um das Chartbild aufzuhellen, wäre ein klarer Anstieg über die 77,53 USD nötig, was sich zunächst nicht andeute. In diesem Fall könnten auch 80,50 USD wieder erreicht werden. (12.05.2023/ac/a/m)



