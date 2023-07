Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent erholte sich am Dienstag bereits wieder, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten bereits oberhalb der 77,22 USD nach oben drehen und den Aufwärtstrend der Vorwochen zeitweise zurückerobern können.



Weitere Kursgewinne seien bei Brent in Richtung der 81,50 USD jederzeit möglich. Spielraum biete sich aber noch für einen weiteren Rücksetzer bis in den Bereich 78,12-78,65 USD. Sollte Brent unter dieses Niveau rutschen, seien Abgaben bis 77,22 USD schnell möglich. Würden nach dem Pullback der Vortage die 81,50 USD überschritten, könnte sich der Weg in Richtung 87,65 USD öffnen. (19.07.2023/ac/a/m)



