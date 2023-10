Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich zum Ende der vergangenen Woche nicht weiter aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien erneut am gebrochenen längerfristigen Aufwärtstrend gescheitert und seien klar zurückgefallen.



Die Erholung der Vorwochen könnte sich nach dem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend weiterhin als bärische Flagge darstellen, in welcher zunächst ein Rücklauf bis 88,29 USSD möglich werde. Sollte Brent unter dieses Niveau rutschen und die Flagge nach unten auflösen, bestehe die Gefahr, die Korrektur auf Sicht einiger Handelstage bis 82,98 USD auszudehnen. Oberhalb der 92,60 USD, bei einer Rückeroberung des Aufwärtstrends, könnten die Hochs bei 95,11 USD schnell getestet werden. (23.10.2023/ac/a/m)



