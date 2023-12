Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich oberhalb des Aufwärtstrends der Vortage nach oben lösen und das erhöhte Niveau auch im späten Handel halten können.



Weitere Kursgewinne in Richtung des Abwärtstrends der vergangenen Monate bei derzeit 81,00 USD seien möglich. In diesem Bereich müsse aber einkalkuliert werden, dass Brent noch einmal unter Druck gerate. Die Abwärtsbewegung könnte davon ausgehend wieder aufgenommen werden. Ein kleines Verkaufssignal drohe, sollte Brent den bei 78,00 USD verlaufenden Aufwärtstrend nicht mehr halten. (20.12.2023/ac/a/m)



