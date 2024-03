Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Montag wieder nach oben absetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es geschafft, ausgehend von 84,57 USD, einen kleinen Boden auszubilden und diesen mit dem Überwinden der 85,60 USD aufzulösen.



Weitere Kursgewinne in Richtung der 87,04 USD seien zunächst direkt möglich. Spielraum biete sich darüber hinaus bis in den Bereich der Trendkanaloberkante bei 88,50 USD. Werde diese erreicht, sei erneut ein Pullback möglich. Abgaben unter 85,60 USD gelte es aus Sicht der Bullen zu vermeiden. (26.03.2024/ac/a/m)