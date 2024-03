Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent setzte die Rally am Donnerstag entsprechend dem skizzierten Szenario nach oben fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen auch über die alte Hürde bei 84,51 USD bewegen können.



Weitere Kursgewinne seien nach dem erfolgten Ausbruch auch kurzfristig möglich. Es biete sich die Chance, die Rally in Richtung der Oberkante des mittelfristigen Trendkanals auszudehnen, welche aktuell an der Hürde bei 87,61 USD verlaufe. Ein Rückfall unter 82,66 USD sollte jetzt möglichst vermieden werden, da die Rally andernfalls gefährdet werde. (15.03.2024/ac/a/m)



