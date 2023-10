Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Angriff der Hamas auf Israel sprang der Ölpreis (Brent) am Montag nach oben erreichte den Widerstandsbereich um 87,42 USD-87,65 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



An diesem Bereich laufe der Ölpreis seitwärts. Das kurzfristige Muster sei neutral.



Breche der Ölpreis (Brent) über den Widerstandsbereich nach oben aus, dann könnte es zu einem weiteren Aufwärtsschub kommen. In diesem Fall wären Gewinne in Richtung 90,28-90,35 USD möglich. Sollte der Index allerdings einen kurzfristigen Aufwärtstrend bei aktuell 86,40 USD durchbrechen, müsste mit Abgaben in Richtung 85,72 USD und 84,39 USD gerechnet werden. (11.10.2023/ac/a/m)





