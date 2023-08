Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte die Rally zum Wochenstart nicht weiter ausdehnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zu einem Fehlausbruch im Brich der 85,84 USD gekommen, sodass sich die Notierungen bereits dem mittelfristigen Aufwärtstrend wieder nähern würden.



Rutsche der Kursverlauf auch unter die Unterstützung bei 84,17 USD, werde eine größere Zwischenkorrektur möglich. In diesem Fall drohe ein nachhaltiger Bruch des Aufwärtstrends, was Abgaben bis 81,83 USD schnell einleiten könnte. Oberhalb des Aufwärtstrends sei aber zunächst die Chance gegeben, die Rally in Richtung 87,65 USD wieder aufzunehmen. (08.08.2023/ac/a/m)





