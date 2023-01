Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es an den Vortagen weiter nach oben, was bis an den Kreuzwiderstand bei 89,47 USD geführt hat, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Im Einzugsbereich des hier liegenden Abwärtstrends würden die Notierungen zurückrutschen.



Ausgehend vom Abwärtstrend sei eine größere Konsolidierung möglich. Spielraum biete sich dabei zunächst bis in den Bereich der 83,75 USD. Hier eröffne sich die Chance einer Wiederaufnahme der Rally. Sollte anschließend die Hürde bei 89,47 USD überwunden werden, öffne sich der Weg nachhaltig nach oben. Unterhalb der 83,75 USD werde es hingegen bärischer. (25.01.2023/ac/a/m)





