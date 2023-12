Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es jedoch im Handelsverlauf zu einer Stabilisierung gekommen, welche eine Gegenbewegung in Richtung der 79,97 USD nach sich gezogen habe.



Ausgehend vom Intraday-Abwärtstrend seien bereits weitere Abgaben in Richtung der 76,65 USD direkt möglich. Rutsche Brent auch unter diese Unterstützung, könnte sich der Weg auch mittelfristig in Richtung 71,62 USD öffnen. Um das Chartbild aufzuhellen, wäre der Anstieg über 79,97 USD nötig, was sich aktuell noch nicht andeute. Erst oberhalb der 84,60 USD werde es jedoch nachhaltig bullischer. (05.12.2023/ac/a/m)



